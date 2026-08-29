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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسانجنوبی از مهر و موم یک واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و شئونات اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: یک واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و شئونات اسلامی با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی مهر و موم شد.
قاسمی افزود: افراد خاطی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط از سوی واحدهای صنفی، افزود: فعالیت واحدهای صنفی باید در چارچوب مقررات و ضوابط تعیینشده صورت بگیرد و متصدیان این واحدها موظفند نسبت به رعایت شئونات اسلامی و مقررات مربوط اهتمام لازم را داشته باشند.