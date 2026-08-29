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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۷

سازمان هواشناسی برای شمال‌غرب و شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۰۹:۳۰
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، کاهش دمای هوا
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