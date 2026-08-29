دو کشتی‌گیر شایسته از شهرستان بابلسر موفق شدند با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات انتخابی مازندران، جواز حضور در رقابت‌های کشتی آلیش قهرمانی کشور را به دست آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسابقات انتخابی کشتی آلیش استان مازندران هفته گذشته در خانه کشتی استان برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها، ابوالفضل هاشمی و ابوالفضل حیدری، دو کشتی‌گیر شایسته بابلسر از باشگاه ایرانجوان، همراه با تیم ملی کشتی آلیش ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی عازم قرقیزستان شدند.

هاشمی در وزن ۸۰ کیلوگرم و حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم، نمایندگان بابلسر در ترکیب تیم ملی هستند که برای کسب افتخار در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

حضور این دو ورزشکار جوان و آینده‌دار در ترکیب تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند کشتی بابلسر و حاصل تلاش، پشتکار و تمرینات مستمر آنان در مسیر رسیدن به افتخارات ملی و جهانی است. امیدواریم نمایندگان شایسته بابلسر با درخشش در این رقابت‌ها، افتخاری دیگر برای ورزش ایران و شهر بابلسر رقم بزنند