مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف استان اصفهان با حضور در گلستان شهدا، برخدمت بیشتر به مردم و استمرار راه شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در یادواره هزار شهید کارمند استان اصفهان در خیمه حسینی گلستان شهدا با تبریک سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و پیروزی‌های ملت ایران در رویارویی راهبردی با استکبار گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تجهیزات بومی، مقتدرانه مقابل دشمن صهیونی-آمریکایی ایستاد و شکست دشمن در جنگ‌های اخیر فقط به ناکامی در میدان نظامی محدود نشد و ادعا‌های آنها درباره حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و حمایت از مردم نیز در این رویارویی رسوا شد.

سردار محمدرضا نقدی افزود: ملت ایران با عزت و عظمت در مسیر حقیقت ایستاده و در برابر دشمنان مقاومت کرده است و پاداش این ایستادگی، پیروزی‌های بزرگ‌تر خواهد بود.

وی گفت: دشمنان، امروز مشکلات اقتصادی را بهانه قرار داده‌اند تا مردم را از مسیر انقلاب دور کنند، در حالی که راه‌حل مشکلات اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است و مطمئنا ملت ایران با حضور مستمر و پایبندی به ولایت اجازه نخواهد داد دستاورد‌های بزرگ انقلاب به دست جریان‌های مخالف داخلی و خارجی از بین برود و مسیر انقلاب با ایمان و فداکاری حفظ خواهد شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: دشمن هدف خود را براندازی نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، اما نتیجه این رویارویی، استحکام بیشتر نظام بود و دشمنان در هدف تجزیه ایران ناکام ماندند، در واقع دشمن در به‌زانو درآوردن این ملت شکست خورده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه رمز این موفقیت و عزت، پذیرش ولایت الهی است گفت:ملت ایران باید برای ادامه این زنجیره پیروزی‌ها، تمام توان خود را برای اجرای مطالبه‌ها، تبیین‌ها و خط‌مشی راهبردی رهبری به کار گیرد و وظیفه جامعه این است که با وحدت کلمه در مسیر ولایت فقیه و رهبری حرکت کند.

در پایان یادواره هزار شهید کارمند استان اصفهان، از تعدادی از خانواده‌های شهدای استان تجلیل شد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان