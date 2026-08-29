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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از پایش دقیق و ارزیابی فنی وضعیت قنات قوامآباد علیا در بخش خضرآباد خبر داد و بر اولویتبندی برنامههای مدیریتی بر پایه گزارشهای مستند کارشناسان این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی در تشریح اقدامات اخیر این مدیریت در خصوص منابع آبی بخش خضرآباد اظهار داشت: «پایداری کشاورزی در مناطق کویری، نیازمند رصد مستمر و ارزیابی دقیق سازههای آبی سنتی است. در همین راستا، تیم تخصصی مدیریت جهاد کشاورزی با حضور در اراضی روستای قوامآباد علیا، نسبت به تحلیل وضعیت موجود قنات این روستا اقدام نمودند.»
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به اینکه این اقدام در قالب پایش وضعیت صورت گرفته است، افزود: بر اساس گزارشهای فنی و مستندات میدانیِ احصاء شده، وضعیت کنونی دبی آب و سلامتِ سازه این قنات به طور کامل مورد تحلیل قرار گرفت.
این مقام مسئول اذعان داشت: هدف از این اقدام، پیشبینی وضعیت منابع آبی و بررسی ظرفیتهای این قنات جهت برنامهریزیهای آینده است و در حال حاضر، این بررسیها صرفاً در راستای سنجشِ سطح کارکردِ سازه و بدون نیاز به هیچگونه عملیات مرمتیِ اضطراری انجام شده است.
میرجلیلی تصریح کرد: اطلاعات بهدستآمده از این پایش کارشناسی، بانک اطلاعاتی ما را برای تصمیمگیریهای کلان در حوزه آب و خاک تکمیل میکند. ما متعهد به صیانت از میراث ارزشمند قنوات هستیم و همواره اولویت خود را بر شناسایی نقاط قوت و ضعف منابع آبی قرار دادهایم تا با همکاری کشاورزان و بهرهبرداران، از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، پایشهای میدانی را به صورت مستمر و بر اساس اولویتبندی مناطق در دستور کار دارد و نتایج این تحلیلهای فنی در جلسات برنامهریزی کشاورزی شهرستان مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.