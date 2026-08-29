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مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با بیان اینکه مجموع کنتورهای هوشمند نصبشده در کشور به بیش از ۷ میلیون دستگاه رسیده و بیش از ۵۰ درصد این تعداد، تنها طی دو سال اخیر و در دولت چهاردهم نصب شده است این رقم، رکورد تازهای در روند هوشمندسازی شبکه توزیع برق به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حامد احمدی، از دستاوردهای صنعت برق در حوزه هوشمندسازی شبکه توزیع خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در این حوزه گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که رکورد محسوب میشود. هماکنون مجموع کنتورهای هوشمند نصبشده در کشور به بیش از ۷ میلیون دستگاه رسیده و بیش از ۵۰ درصد این تعداد، تنها طی دو سال اخیر و در دولت چهاردهم نصب شده است؛ رقمی که با مجموع کنتورهای نصبشده طی هشت سال گذشته برابری میکند.
احمدی افزود: مجموع بار کنترلپذیر شبکه که امکان مدیریت مصرف را فراهم میکند نیز به بیش از ۱۲ هزار مگاوات افزایش یافته است. همچنین امسال برای نخستینبار، طرح محدودسازی مشترکان بدمصرف و پرمصرف با استفاده از تجهیزات محدودسازی پیشبینیشده در شبکه اجرایی شد.
مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر از راهاندازی مرکز مدیریت هوشمند دیجیتال انرژی نیز بهعنوان یکی از اقدامات مؤثر سال گذشته یاد کرد و گفت: این مرکز اطلاعات مربوط به شبکه هوشمند، زیرساختهای مخابراتی و تداوم برقراری ارتباطات را رصد میکند و زمینه بهرهگیری از این دادهها را برای همافزایی در سایر حوزهها فراهم میآورد.
وی در پایان با بیان اینکه هوشمندسازی صنعت برق مسیری برای مدیریت دقیقتر مصرف، افزایش بهرهوری و ارائه خدمات بهتر به مشترکان است، ابراز امیدواری کرد ادامه این اقدامات در سال جاری نیز به بهبود هرچه بیشتر خدمات و رضایت مردم منجر شود.