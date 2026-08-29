منابع خبری گزارش دادند که شمار قربانیان سیل ویرانگر اخیر در نپال از مرز ۵۷۰ نفر گذشته است و بیش از یک هزار و ۹۰۰ نفر نیز بر اثر این حادثه مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام‌های نپال اعلام کردند که تاکنون دست‌کم ۵۷۹ نفر بر اثر سیل ناشی از طغیان رودخانه «بهوت کوشی» در منطقه کوهستانی «راسووا» (در مجاورت مرز تبت چین) جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تلفات در منطقه «چیتوان» با ۲۳۳ کشته و «نوالپور» با ۱۵۴ کشته گزارش شده است.

از سوی دیگر، سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال (NDRRMA) اعلام کرده است که یک هزار و ۹۲۴ نفر همچنان مفقود هستند که از این تعداد، ۵۱۷ نفر اتباع خارجی هستند.

همچنین بر اساس گزارش هیئت گردشگری نپال، ۶۲۲ گردشگر از جمله ۴۷۳ تبعه خارجی که بیشترین آنها مربوط به کشور‌های هند، آمریکا و اوکراین است، در میان مفقودان قرار دارند.

سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال همچنین اعلام کرده است که تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۵۱ نفر نجات یافته‌اند و نزدیک به ۱۵ هزار نیروی امدادی شامل پرسنل پلیس و نیرو‌های ارتش این کشور در عملیات جست‌و‌جو و نجات مشارکت دارند.

همچنین ۶ بالگرد ارتش نپال و ۹ فروند هواپیمای خصوصی نیز در این عملیات به کار گرفته شده‌اند.