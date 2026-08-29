به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی‌فری اظهار داشت: بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های چندماهه شورای ملی نخود ایران، صادرات آخال حبوبات آزاد شد.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه به سازمان توسعه تجارت ایران و گمرکات کشور، امکان صادرات این محصول فراهم است.

بنی فری با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل صادرات و حمایت از تولید ، بیان داشت: در سال گذشته بیش از ۵۱ هزار و ۵۵۰ تن آخال حبوبات شامل کاه نخود، لوبیا و عدس از بنادر آبادان، اروندکنار، چوئبده، شادگان و خرمشهر به مقصد کشورهای کویت و امارات صادر شد.

‌‌معاون توسعه و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: صادرات آخال حبوبات از ابتدای شهریورماه آغاز شده است و در حال حاضر کشور کویت مقصد اصلی این محموله‌های صادراتی است.