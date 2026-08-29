رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش گفت: تسریع در اجرای طرح‌های استعدادیابی و غربالگری دانش‌آموزان ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان در ارتباطی مجازی با مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق که با محور پروژه مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: تسریع در اجرای طرح‌های استعدادیابی و غربالگری دانش‌آموزان ضرورت دارد.

نورالله شیخ پور با اشاره به آخرین آمار اجرای طرح‌های استعدادیابی و غربالگری دانش‌آموزان، بر ضرورت تلاش مضاعف شهرستان‌ها و مناطق برای ارتقای شاخص‌های اجرایی این طرح‌ها تأکید کرد.

وی در تشریح آخرین وضعیت آزمون استعدادیابی دانش‌آموزان اظهار کرد: با توجه به بررسی آمار انجام‌شده، برخی شهرستان‌ها و مناطق استان در شاخص استعدادیابی دانش‌آموزان همچنان در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارند و لازم است با توجه به محدود بودن زمان، اقدامات لازم با جدیت بیشتری دنبال شود.

رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اهمیت اجرای کامل طرح‌های استعدادیابی و غربالگری گفت: هدف اصلی این است که تمامی دانش‌آموزان جامعه هدف، از خدمات استعدادیابی و غربالگری بهره‌مند شوند و این فرایند تا حد امکان به پوشش صددرصدی برسد.

شیخ پور ادامه داد: در حال حاضر اجرای طرح‌های استعدادیابی و غربالگری در سراسر کشور با جدیت در حال پیگیری است و استان‌هایی که بتوانند این فرایند را سریع‌تر و کامل‌تر اجرا کنند، جایگاه بهتری در ارزیابی‌های کشوری خواهند داشت؛ بنابراین لازم است استان کرمان نیز با یک تلاش جمعی، جایگاه خود را ارتقا دهد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان تصریح کرد: طبیعی است که در مناطق کوچک‌تر به دلیل تعداد کمتر دانش‌آموزان، فرایند استعدادیابی و غربالگری با سرعت بیشتری انجام شود، در حالی که شهرستان‌های بزرگ با تعداد بالای دانش‌آموزان و ضرورت همراهی والدین، به‌ویژه در دوره ابتدایی، با شرایط متفاوتی مواجه هستند، با این حال، در سطح کشور نیز شاخص‌های عملکردی استان‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد و باید برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده، تلاش مضاعف داشته باشیم.

رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: فرصت باقی‌مانده محدود است و انتظار می‌رود همه همکاران در شهرستان‌ها و مناطق با همدلی و جدیت، اجرای طرح‌های استعدادیابی و غربالگری را در اولویت قرار دهند تا هیچ دانش‌آموزی از این فرایند مهم شناسایی و هدایت استعداد‌ها بازنماند.