به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: با هدف تسهیل در تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر، روز یکشنبه ۸ شهریورماه به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

محسن شریعتی اظهار کرد: این خطوط شامل خط ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۳۱ ، ۸۳۲، ۸۳۳، ۱۲، ۵۰، ۶۲، ۸۲، ۸۶ و ۲۱۰ است.

وی بیان کرد: همچنین برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مجاوران، ناوگان خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر در شب و روز میلاد، تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد.