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در آئینی با حضور جمعی از مسئولان از ۲۰۰ خادم امام زاده عبدالله بافق تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس حسینی، امامجمعه بافق در این آئین گفت: جایگاه خدمت در این آستان را ممتاز خواند و تأکید کرد: اینجا محل آمدوشد فرشتگان الهی است؛ شما خادمان مفتخر هستید که در فضایی خدمت میکنید که ملائک در آن نفس میکشند. قدر این توفیق بزرگ را بدانید که مزد خدمت در آستان اهلبیت (ع)، ضمانت پیامبر اکرم (ص) در روز قیامت برای دستگیری از زائران و خادمان فرزندانشان است.
امامجمعه بافق تأکید کرد: لازم است با کار پژوهشی و تحقیقی در کتب تاریخی، نسبت دقیق ایشان با امام موسیبنجعفر (ع) بررسی و برای ثبت و نشر کرامات ایشان اقدام شود تا بتوانیم آستان ایشان را به سطح کشوری معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه نباید به وضعیت فعلی بسنده کرد، افزود: آستان امامزاده عبدالله (ع) با وجود گنبد و بارگاه بینظیرش، در اطراف حرم خلوت است. باید با برنامهریزی دقیق، همافزایی با متولیان فرهنگی استانهای یزد و کرمان و تبادل اطلاعات، این آستان را به قطب فرهنگی جنوبشرق کشور تبدیل کنیم تا در تمام ساعات شبانهروز، محل حضور پرشور مردم باشد.
امامجمعه بافق خادمان را مبلغان اصلی این آستان معرفی کرد و گفت: همانطور که امامزادگان ما را با دین و مسیر اهلبیت (ع) آشنا کردند، شما نیز باید مبلغ سیره و جایگاه این امامزاده بزرگوار برای دیگران باشید.
حجتالاسلام حسینی در بخش پایانی سخنان خود، با یادآوری کرامات و شخصیت عظیمالشأن امام خمینی (ره) و امام شهید به عنوان امامزاده زمان خود، بر لزوم جمعآوری خاطرات و کرامات ایشان تأکید کرد و از خادمان خواست تا با الگوگیری از این سیره، برای ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) تلاش کنند.