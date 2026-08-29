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رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری گفت: حدود ۳۰۰ واحد صنعتی در شهرستان ری در جریان جنگ رمضان آسیب دیدند که با اقدامات حمایتی و مصوبات ستاد تسهیل، تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد این واحدها به چرخه تولید بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر حسینی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری گفت: در جریان جنگ رمضان حدود ۳۰۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی شمسآباد و تعدادی از واحدها نیز در نقاط مختلف شهرستان ری دچار آسیب و خسارت شدند.
وی افزود: میزان خسارت واردشده به واحدهای صنعتی متفاوت بود و از یک درصد تا ۱۰۰ درصد متغیر بود؛ به همین منظور برای تعیین دقیق میزان خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری از واحدهای آسیبدیده بازدید کردند و میزان خسارت در بخشهای مختلف از جمله ابنیه و ماشینآلات را مورد بررسی و تأیید قرار دادند.
رئیس اداره صمت شهرستان ری بیان کرد: بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین گزارشهای آتشنشانی و پلیس، میزان خسارت هر واحد مشخص و پرونده آنها برای دریافت حمایتهای لازم به مراجع مربوطه معرفی شد.
حسینی ادامه داد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران حدود ۱۰۰ مصوبه برای حمایت از واحدهای آسیبدیده به تصویب رسید تا دستگاههای اجرایی و بانکها بتوانند در زمینه بازسازی، تأمین منابع مالی و احیای مجدد این واحدها کمک کنند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای آسیبدیده مجدداً به چرخه تولید بازگشتهاند، گفت: بخش قابل توجهی از این واحدها توانستهاند فعالیت خود را با همان ظرفیت پیش از جنگ از سر بگیرند و سایر واحدها نیز بهصورت مستمر در حال پیگیری و معرفی به مراجع ذیربط هستند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری خاطرنشان کرد: برای واحدهایی که هنوز به چرخه تولید بازنگشتهاند، موضوعاتی از جمله بازسازی، احیای مجدد و تأمین تسهیلات در حال پیگیری است و میزان حمایت مالی نیز متناسب با درصد خسارت و شرایط هر واحد تعیین میشود.