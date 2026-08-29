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آنچه امروز داریم به برکت وحدتی است که حفظ کرده‌ایم

رئیس جمهور گفت: با محاسبات دشمن، کشور ما باید به هم می‌ریخت؛ اما با مشارکت مردم، رهبری داهیانه رهبر شهیدمان و تداوم رهبری رهبر عزیزمان، ایستادیم و روزبه‌روز نیز در حال اصلاح امور هستیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۰۹:۱۵
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برچسب ها: رئیس جمهور ، گفتگو با مردم ، حفظ وحدت
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