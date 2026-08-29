رئیس جمهور گفت: با محاسبات دشمن، کشور ما باید به هم می‌ریخت؛ اما با مشارکت مردم، رهبری داهیانه رهبر شهیدمان و تداوم رهبری رهبر عزیزمان، ایستادیم و روزبه‌روز نیز در حال اصلاح امور هستیم.