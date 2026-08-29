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معاون استاندار مازندران: اجرای بیش از ۱۲۰ طرح با اعتباری بالغ بر یکونیم همت در هفته دولت در شهرستان عباس آباد به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرحهای مختلف عمرانی در شهرستان عباسآباد گفت:بیش از ۱۲۰طرح با اعتباری بالغ بر یکونیم همت در هفته دولت در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد.
قاسمیطوسی درحاشیه بهرهبرداری ازطرح های شهرداری کلارآباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای دولت و تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد:
در مجموع بیش از ۱۲۰ طرح درشهرستان عباسآباد با اعتباری بالغ بر یکونیم همت در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد که حاصل تلاش، پیگیری و همراهی مجموعه مدیران، مسئولان و دستاندرکاران شهرستان است.
معاون استاندار مازندران همچنین با اشاره به طرحهای هفته دولت در سراسر استان گفت: استان مازندران نیز با تدبیر استاندار ، بیش از ۳ هزار و ۸۵۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰ همت به بهرهبرداری خواهد رسید.
قاسمیطوسی تأکید کرد: اجرای این طرح ها گام مهمی در مسیر توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم استان مازندران به شمار میرود.
یادآور میشود: سالن کشتی شهرداری کلارآباد با زیربنای ۴۰۰ متر مربع و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان همراه با تجهیزات به بهرهبرداری رسید. همچنین ساخت پل رینگ شهری کلارآباد به طول ۳۲ متر و عرض ۱۲ متر با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان کلید خورد.