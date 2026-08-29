

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شفیعی افزود: کامیون‌های سوخت پس از انجام تشریفات، برای کنترل‌های لازم وارد مسیر ایکس‌ری و فرآیندهای نظارتی می‌شوند و سپس از مرز خارج خواهند شد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، مسیر تردد کامیون‌های سوخت از سایر کامیون‌های حمل بار جدا می‌شود و از درهم‌ تنیدگی صف‌ها و ایجاد معطلی جلوگیری خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین همچنین از پیش‌بینی استقرار گذرنامه و گروه کارشناسی در این مسیر خبر داد و گفت: ورود و خروج کامیون‌های سوختی، چه خالی و چه پر، از این مسیر انجام خواهد شد و تلاش می‌شود تردد آنها به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه انجام شود.