پخش زنده
امروز: -
فرماندار قصرشیرین با اشاره به راهاندازی رینگ سوخت در مسیر ورود از عراق به ایران گفت: با اجرای این طرح، کامیونهای حامل سوخت پس از ورود از مسیر جداگانهای تردد کرده و تشریفات گمرکی و گذرنامهای آنها در همان مسیر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شفیعی افزود: کامیونهای سوخت پس از انجام تشریفات، برای کنترلهای لازم وارد مسیر ایکسری و فرآیندهای نظارتی میشوند و سپس از مرز خارج خواهند شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، مسیر تردد کامیونهای سوخت از سایر کامیونهای حمل بار جدا میشود و از درهم تنیدگی صفها و ایجاد معطلی جلوگیری خواهد شد.
فرماندار قصرشیرین همچنین از پیشبینی استقرار گذرنامه و گروه کارشناسی در این مسیر خبر داد و گفت: ورود و خروج کامیونهای سوختی، چه خالی و چه پر، از این مسیر انجام خواهد شد و تلاش میشود تردد آنها به صورت شبانهروزی و بدون وقفه انجام شود.