استمرار نظارتهای کارشناسان استاندارد بر کیفیت تولید محصولات در خوزستان
مدیرکل استاندارد خوزستان از اجرای طرح بازرسیهای دورهای و نظارت میدانی بر کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، رضا قیصیپور با بیان اینکه ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و صیانت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان اولویت اصلی این سازمان است، اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانونی، کارشناسان این ادارهکل با حضور در واحدهای تولیدی، فرآیند تولید و کیفیت محصول نهایی را بر اساس استانداردهای ملی مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.
وی افزود: تمامی تولیدکنندگان مشمول مقررات استاندارد اجباری، مکلف به رعایت موازین کیفی و دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند. بازرسیها به صورت هدفمند و با هدف پیشگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت به بازار مصرف انجام میگیرد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استانداردهای ملی، برخوردهای قانونی لازم با واحدهای متخلف صورت خواهد پذیرفت.
قیصیپور در پایان با تأکید بر اینکه نظارتها در سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری تداوم خواهد داشت، از تمامی هماستانیهای گرامی درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه کالای غیراستاندارد در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد خوزستان گزارش دهند.