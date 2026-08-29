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استاندار خراسان شمالی گفت: مدیران باید گوش شنوا برای مشکلات مردم باشند و میز خدمت فرصتی برا ارتباط بهتر مدیران و مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در حاشیه حضور در میز خدمت مصلای نماز جمعه بجنورد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد ، بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با شهروندان و اولویتبندی حل مشکلات مردمی تأکید کرد.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی، بستری مناسب برای شنیدن و بررسی مستقیم مسائل مردمی فراهم میکند و مدیران دستگاههای اجرایی باید از این فرصتها برای پیگیری و رفع سریع مشکلات بهترین بهره را ببرند.استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش دولت در مدیریت بحرانها، خاطرنشان کرد: دولت همواره تلاش کرده است تا در شرایط دشوار و جنگهای تحمیلی، از بروز نگرانی و کمبودی در کالاهای اساسی برای مردم جلوگیری کند؛ برگزاری میز خدمت نیز با هدف تقویت اعتماد عمومی و تسریع در حل مشکلات، یکی از مزایای اصلی این رویکرد است.
در شهرستانهای خراسان شمالی هم برپایی میزهای خدمت ادارات، فرصتی برای ارتباط نزدیکتر مردم و مسئولان و پیگیری سریعتر مطالبات و درخواستهای آنان فراهم کرد.