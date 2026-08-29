همزمان با گرامیداشت هفته دولت، چند طرح عمران شهری، خدماتی و آموزشی در شهرستان فیروزه، با ۴۱ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار فیروزه گفت: افتتاح و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی در مجتمع تولیدی صفحه های خورشیدی در شهرک صنعتی کمال الملک با هدف تولید و کمک به شبکه برق رسانی کشور از یکی از طرح‌ های مهم در بخش انرژی شهرستان فیروزه است.

محمد اسماعیل نصرآبادی افزود: اجرای طرح‌ های عمران شهری به همت شهرداری فیروزه دربخش زیر سازی و آسفالت معابر، اجرای طرح کف پوش پیاده رو ها، اجرای طرح نورپردازی معابر شهری، افتتاح چایخانه پارک شهدای گمنام به همت خیران و افتتاح یادمان ۲ شهید گمنام شهر فیروزه از دیگر طرح‌ های شهری در فیروزه است.

فرماندار شهرستان فیروزه اظهار کرد: افتتاح مرکز مشاوره نَفَس برای جلوگیری از سقط جنین به همت مرکز مشاوره شبکه بهداشت و درمان و افتتاح سالن امتحانات دانش آموزان در آموزشگاه حضرت معصومه (س) شهر فیروزه به نام شهدای دانش آموز میناب از طرح‌ های هفته دولت در شهرستان فیروزه است.