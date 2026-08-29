به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هفته دولت، فرصتی است برای تبیین جلوه‌های خدمت و در این ایام، امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

فرماندار کاشان در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان کاشان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، رجایی و باهنر، امنیتِ حاکم بر شهرستان را حاصلِ تعاملِ هوشمندانه میان نیرو‌های مسلح و مدیریت اجرایی دانست.

مجتبی راعی گفت: در سایه این امنیت پایدار است که طرح‌های عمرانی و خدماتی هفته دولت، به کام مردم شیرین می‌شود.

فرماندهان در این جلسه نیز با اعلام آمادگی کامل برای پشتیبانی از برنامه‌های اجرایی و حفظ آرامش عمومی در نقاط مختلف شهرستان، هفته دولت را نمادی از خدمت بی‌منت و نمادِ همراهیِ نیرو‌های امنیتی با بدنه دولت برای ارتقای رفاه شهروندان عنوان کردند.

دانش آموزان سمیرمی نیز با حضور در فرمانداری هفته دولت را به کارکنان فرمانداری تبریک گفتند.

دانش آموزان با تبریک هفته دولت خواسته‌های خود را در خصوص مشکل مدارس شهرستان مطرح کردند.

یکی از خواسته‌های دانش آموزان رسیدگی به محیط مدارس و تجهیز مدارس به چمن مصنوعی برای زنگ‌های ورزش در مدارس بود.

سمیرم ۱۶۷ واحد آموزشی و ۱۱ هزار دانش آموز دارد.

همچنین در آستانه ۱۷ ربیع الاول میلاد پیامبر رحمت (ص)، پنج سری جهیزیه به نوعروسان شهرستان نطنز اهدا شد.

سرهنگ پاسدار حمیدرضا رضازاده فرمانده سپاه ناحیه نطنز گفت: ارزش ریالی این جهیزیه‌ها حدود ۶ میلیارد ریال بود که دو میلیارد ریال آن را خیران و چهار میلیارد ریال آن را قرارگاه محرومیت زدایی سیدالشهدا سپاه تامین کرده است.