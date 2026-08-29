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بیش از ۵ هزار تن ماهی سردابی در ۳۰۰ مرکز پرورش ماهی قزوین تولید میشود؛ ظرفیتی که میتواند تا ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رودخانه شاهرود با امتداد ۱۷۵ کیلومتری، بستری مناسب برای توسعه آبزیپروری در قزوین فراهم کرده است؛ بهطوریکه ۲۶۵ مزرعه پرورش ماهی در حاشیه این رودخانه فعال است.
در این مزارع انواع ماهیان سردابی از جمله قزلآلای رنگینکمان و خالقرمز و همچنین گونههای مختلف ماهیان خاویاری پرورش داده میشود.
فعالان این حوزه میگویند پرورش ماهی در این منطقه مصرف آب جدیدی ندارد و آب رودخانه پس از گردش در مزارع، دوباره به مسیر طبیعی خود بازمیگردد.
توسعه تکثیر بچهماهی، حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد ظرفیتهای گردشگری و اقامتی در کنار مزارع، از دیگر برنامههای این صنعت در حاشیه شاهرود است.
با توجه به ظرفیت سایتهای پرورش ماهی در این رودخانه، پیشبینی میشود تولید ماهیان سردابی و خاویاری استان از ۷ هزار تن به بیش از ۱۰ هزار تن در سال افزایش یابد.