در پی سقوط یک کوهنورد از ارتفاعات خرونر در شهرستان مهدیشهر ، تیم امداد کوهستان هلال احمر با پیمایش ۵.۵ کیلومتری مسیر ، این ورزشکار را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : با اعلام سقوط این کوهنورد ، تیم پایگاه کوهستان نیزوا پس از پیمایش ۵.۵ کیلومتری به مصدوم رسیدند و با انجام اقدامات امدادی ، وی را به مرکز درمانی منتقل کردند.

مصدوم پس از انتقال به کوهپایه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد؛همچنین دو بسته غذایی ۲۴ ساعته میان کوهنوردان همراه وی توزیع شد.

قله خرونرو واقع در روستای خطیرکوه شهرستان مهدیشهر است .