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معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: هتلها، طرحهای بزرگ گردشگری، مسکونی و خدماتی، نشاندهنده ظرفیت بالای کیش برای توسعه اقتصادی است و استمرار آن نیازمند همراهی و مشارکت فعالان اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیکافروز، در نشست مجمع سازندگان کیش، با اشاره به رویکرد سازمان در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: در یک سال و نیم گذشته، مسائل و موضوعات سرمایهگذاران در حوزههای مختلف بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شده است.
او افزود: حرکت در مسیر رشد و رونق کیش، هدف اصلی این اقدامات بوده است؛ چرا که هر طرحی که در کیش به بهرهبرداری میرسد، علاوه بر ایجاد اشتغال، زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را فعال میکند.
نیکافروز با اشاره به نقش طرحهای شاخص در معرفی ظرفیتهای کیش افزود: اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی نشان داد که کیش توان اجرای طرحهایی در سطح استانداردهای جهانی را دارد و این ظرفیت میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران جدید را فراهم کند.
او بر اهمیت استفاده از دیدگاههای سازندگان و فعالان اقتصادی در بهبود فرآیندها تأکید کرد و گفت: پیشنهادها و مشورتهای بخش خصوصی میتواند به اصلاح روندها و تسریع تصمیمگیریها کمک کند.
نیک افروز با اشاره به موضوعات مرتبط با حوزه بازرگانی و اصناف، خاطرنشان کرد: مسائل در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن ضوابط در سطح مناطق آزاد، اقدامات اجرایی لازم انجام خواهد شد.
تعیین تکلیف پروندههای کلان و طراحی روشهای جدید توسعه عمرانی
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت معاونت عمرانی به بررسی پروندههای کلان، طرحهای متوقفشده و رفع موانع پیش روی طرحهای توسعهای اختصاص یافت.
مهدی مسلمخانی، افزود: از مجموع ۳۲ پرونده و طرح که در کمیسیون رفع موانع مورد بررسی قرار گرفت، ۱۸ پرونده به نتیجه رسید و چهار پرونده دیگر نیز در ماههای اخیر جمعبندی شده و پس از انجام مراحل نهایی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
او گفت: تعیین تکلیف این پروندهها، زمینه بازگشت طرحها به مسیر اجرا و فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی کیش را فراهم کرده است و برنامهریزی شده تا پایان سال، پروندههای باقیمانده نیز تعیین تکلیف شوند.
مسلم خانی با اشاره به برنامه سازمان برای ساماندهی مطالبات پیمانکاران افزود: با استفاده از ظرفیت تبدیل داراییها و اخذ مجوزهای لازم، روشی طراحی شده است که امکان تسویه مطالبات پیمانکاران بدون استفاده از منابع نقدی سازمان را فراهم میکند و میتواند زمینه اجرای طرحهای جدید را نیز فراهم سازد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به طراحی بستههای سرمایهگذاری در قالب مشارکت عمومی و خصوصی، افزود: در این روش، طرحهای بزرگ عمرانی کیش در کنار طرحهای جذاب سرمایهگذاری قرار میگیرند تا با ایجاد ارزش افزوده برای سرمایهگذاران، اجرای طرحهای زیربنایی نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.
او تکمیل شبکه ۱۳۲ کیلوولت برق، طرحهای زیرساختی مورد نیاز آینده کیش و طرحهایی مانند اسکله تفریحی را از جمله طرحهایی عنوان کرد که با استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی قابل پیگیری است.