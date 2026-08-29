پخش زنده
امروز: -
با اضافه شدن پنج رشتهمحل جدید در مقطع کارشناسی ارشد، فرصتهای تحصیلی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دانشگاه پیام نور استان اعلام کرد: به منظور گسترش رشتههای تحصیلی و فراهمکردن فرصتهای بیشتر برای علاقهمندان به ادامه تحصیل، رشتههای جدید مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه به شرح زیر هستند:
▫️واحد ملکان: رشتههای مدیریت آموزشی و جامعهشناسی
▫️واحد سراب: رشته برنامهریزی درسی
▫️واحد آذرشهر: رشته روانشناسی عمومی
▫️ مرکز میانه: رشته علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد نظری
با اضافه شدن این پنج رشتهمحل جدید، ظرفیت و تنوع رشتههای قابل ارائه در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان به ۵۴ رشته افزایش یافته است و داوطلبان میتوانند بر اساس علاقه و شرایط خود، به انتخاب رشتهمحلهای مورد نظر اقدام کنند.
همچنین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته برای اطلاع از جزئیات رشتهمحلها، شرایط پذیرش و ضوابط انتخاب رشته میتوانند دفترچههای مربوطه و اطلاعیههای رسمی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه پیام نور را مطالعه کنند.