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هواشناسی قم برای امروز شنبه ۷ شهریور آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی در برخی ساعات پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پدیده غالب جوی است.
بررسی پیشبینیهای بینالمللی نیز نشان میدهد دمای هوای قم امروز به حدود ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد و در ساعات شب دما تا حدود ۲۳ درجه کاهش مییابد.
پیشبینیها همچنین بیانگر تداوم هوای گرم و آسمان عمدتا صاف در روزهای آینده قم است و سرعت وزش باد در برخی ساعات افزایش خواهد یافت.