به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پدیده غالب جوی است.

بررسی پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد دمای هوای قم امروز به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و در ساعات شب دما تا حدود ۲۳ درجه کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی‌ها همچنین بیانگر تداوم هوای گرم و آسمان عمدتا صاف در روز‌های آینده قم است و سرعت وزش باد در برخی ساعات افزایش خواهد یافت.