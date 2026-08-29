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مردم قرچک در یکصدوهشتاد و یکمین شب حضور در میدان امام خمینی، همسویی میان مردم و مسئولان را کلید عبور از چالشها دانستند و فرمان رهبری را تنها نقشه راه برای دستیابی به موفقیتها برشمردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی قرچک، امشب شاهد تجدید پیمان گروه «خونخواهان» و مردم این شهرستان بود. در صدوهشتاد و یکمین شب تجمع مردمی، محور گفتوگوها و پیامهای حاضران، لزوم ایجاد یک پیوند عمیق و بیواسطه میان مردم و مسئولان بود تا در کنار هم، گرههای موجود را بگشایند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با نگاهی بصیرانه، اذعان کردند که رمز پیروزی کشور در تمامی عرصهها، در گرو گوش فرا دادن به فرمان رهبری و حرکت منسجم در مسیر ایشان است. این حضور گسترده، نشاندهنده عزم راسخ مردم قرچک در تبدیل وحدت به یک قدرت اجرایی برای پیشرفت و استواری نظام است.