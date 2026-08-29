

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشستی که با حضور فرماندار ویژه میبد و شهرداران و بخشداران این شهرستان برگزار شد برنامه‌ها و ظرفیت‌های صندوق کارآفرینی امید تبین و ظرفیت‌های صندوق در حوزه اشتغال و حمایت از کسب وکار‌های خرد و کوچک تشریح شد.



سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد در این نشست ظرفیت‌های شهرستان میبد را در سپرده گذاری در صندوق و ایجاد کسب و کار‌های خرد و اشتغال بسیار بالا عنوان کرد و تعامل صندوق با بخش‌های مختلف برای تحقق رسالت این صندوق خواستار شد.



مدیر صندوق کارآفرینی امید استان یزد هم در دیدار با سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد از پرداخت ۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در یک سال گذشته در استان خبر داد و گفت: این تسهیلات زمینه اشتغال یک‌هزار و ۸۰۰ نفر را در استان فراهم کرده است.



امامی گفت: طی یک سال گذشته در استان یزد ۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال با نرخ‌های ترجیحی پرداخت شده که حاصل آن ایجاد اشتغال برای یک‌هزار و ۸۰۰ نفر بوده است.



وی افزود: در شهرستان میبد نیز طی این مدت ۱۰۶ فقره تسهیلات به ارزش ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که این روند می‌تواند با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های شهرستان و افزایش منابع، توسعه پیدا کند.



مدیرصندوق کارآفرینی امید استان با تأکید بر اینکه اشتغال یکی از مأموریت‌های اصلی صندوق کارآفرینی امید است گفت: حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و کوچک و کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، از اهداف اصلی صندوق به شمار می‌رود.



امامی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی، بر ضرورت هم‌افزایی منابع در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند با سپرده‌گذاری منابع خود در صندوق، زمینه افزایش توان تسهیلات‌دهی را فراهم کنند.



وی خاطرنشان کرد: صندوق کارآفرینی امید می‌تواند تا دو برابر منابعی که دستگاه‌های اجرایی یا بخش خصوصی در صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند، منابع را هم‌افزا کرده و در راستای ایجاد اشتغال برای جامعه هدف همان دستگاه یا مجموعه اختصاص دهد.



مدیرصندوق کارآفرینی امید استان افزود: دستگاه‌هایی همچون میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و سایر مجموعه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از این ظرفیت برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا استفاده کنند.



امامی ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاری میان صندوق، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین افزایش و هم‌افزایی منابع، زمینه حمایت گسترده‌تر از کارآفرینان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان میبد و دیگر شهرستان‌های استان فراهم شود.