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امام جمعه بجنورد گفت: در رسانهای کردن خدمات کمیته امداد باید حرمت و کرامت افراد حفظ شود و هویت و شرایط خانوادههای تحت حمایت مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین نوری در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با قدردانی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بخش قابل توجهی از حمایتهای مردمی از نیازمندان در استان، به برکت اخلاص و تلاش کارکنان کمیته امداد و ایجاد فرهنگ نوعدوستی در جامعه انجام میشود.
وی افزود:کمیته امداد با همکاری حج و زیارت امسال اقدامات قابل توجهی برای توزیع گوشت میان خانوادههای نیازمند انجام داده است که این امر نمونهای از ظرفیتهای خیرخواهانه مردم و مشارکتهای مردمی است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی ادامه داد: حمایتهای مردمی از کمیته امداد نشاندهنده شکلگیری و تقویت حس نوعدوستی در جامعه است و باید این ظرفیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت انعکاس خدمات کمیته امداد در رسانهها گفت: فعالیتهای این نهاد در حوزه اشتغال، پرداخت تسهیلات، حمایت از خانوادههای مددجو و پشتیبانی از تحصیل دانشآموزان و دانشجویان باید برای مردم تبیین و دیده شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان افزود: در ایام جنگ اخیر، هزار و ۱۱۵ طرح در کشور افتتاح و طرحهای متعددی نیز کلنگزنی شد که بخشی از آنها در حوزه حمایت از محرومان و خدمترسانی به اقشار نیازمند بوده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به مشارکت مردم و گروههای جهادی در بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: بر اساس آماری که ارائه شده، در جریان جنگ اخیر حدود ۱۴۹ هزار واحد مسکونی دچار آسیب و تخریب شد که با مشارکت مردم و جهادگران، روند بازسازی این واحدها دنبال شد.
حجتالاسلام والمسلمین نوری در پایان با قدردانی از اقدامات کمیته امداد استان گفت: از عملکرد کمیته امداد خراسان شمالی رضایت داریم و امیدواریم با استمرار این تلاشها، حمایت از خانوادههای نیازمند و توانمندسازی آنان بیش از گذشته دنبال شود.