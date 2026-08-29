به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با قدردانی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بخش قابل توجهی از حمایت‌های مردمی از نیازمندان در استان، به برکت اخلاص و تلاش کارکنان کمیته امداد و ایجاد فرهنگ نوع‌دوستی در جامعه انجام می‌شود.

وی افزود:کمیته امداد با همکاری حج و زیارت امسال اقدامات قابل توجهی برای توزیع گوشت میان خانواده‌های نیازمند انجام داده است که این امر نمونه‌ای از ظرفیت‌های خیرخواهانه مردم و مشارکت‌های مردمی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: حمایت‌های مردمی از کمیته امداد نشان‌دهنده شکل‌گیری و تقویت حس نوع‌دوستی در جامعه است و باید این ظرفیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت انعکاس خدمات کمیته امداد در رسانه‌ها گفت: فعالیت‌های این نهاد در حوزه اشتغال، پرداخت تسهیلات، حمایت از خانواده‌های مددجو و پشتیبانی از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان باید برای مردم تبیین و دیده شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان افزود: در ایام جنگ اخیر، هزار و ۱۱۵ طرح در کشور افتتاح و طرح‌های متعددی نیز کلنگ‌زنی شد که بخشی از آنها در حوزه حمایت از محرومان و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به مشارکت مردم و گروه‌های جهادی در بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده گفت: بر اساس آماری که ارائه شده، در جریان جنگ اخیر حدود ۱۴۹ هزار واحد مسکونی دچار آسیب و تخریب شد که با مشارکت مردم و جهادگران، روند بازسازی این واحد‌ها دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در پایان با قدردانی از اقدامات کمیته امداد استان گفت: از عملکرد کمیته امداد خراسان شمالی رضایت داریم و امیدواریم با استمرار این تلاش‌ها، حمایت از خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی آنان بیش از گذشته دنبال شود.