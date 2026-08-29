سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از اجرای ۳۴۳ برنامه آموزشی و ترویجی، توزیع یک‌هزار و ۸۴۶ تن نهاده دامی و پرداخت ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی طی یک سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه، همزمان با هفته دولت، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های استراتژیک در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و ترویج کشاورزی خبر داد که با هدف افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان در سطح شهرستان صورت گرفته است.

عباسعلی پورمنداز اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، تأکید کرد که تمرکز اصلی این مجموعه بر توسعه آموزش، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های آبی و کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای دانش بهره‌برداران، اعلام کرد که طی این مدت ۳۴۳ برنامه آموزشی و ترویجی با حضور بیش از ۲۳۰۰ نفر و آموزش‌های چهره‌به‌چهره برای ۱۰۰۰ نفر دیگر برگزار شده است. همچنین، جهت پایداری تولید، حدود ۱۸۴۶ تن نهاده دامی میان دامداران شهرستان توزیع شده است.

پورمند با ارائه آماری از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان، گفت: تولید سالانه شیر در سوادکوه حدود ۱۸۸۰۰ تن، گوشت سفید ۱۴ هزار تن و گوشت قرمز ۴۰۵ تن است که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در حوزه دام و طیور است.

وی همچنین از پرداخت ۳۲ میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی برای تقویت اقتصاد روستایی خبر داد.

سرپرست جهاد کشاورزی سوادکوه در ادامه به جزئیات اقدامات در دهستان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در دهستان راستوپی، اجرای طرح جهش تولید در ۲۸۰ هکتار اراضی دیم، توسعه ۳۳ هکتار گیاهان دارویی و اجرای الگوی کشت علوفه، دهستان کسلیان، اجرای طرح پایداری گندم در ۱۰ هکتار و طرح جهش تولید در ۱۸۰ هکتار اراضی دیم.،دهستان ولوپی ، اجرای طرح جهش تولید در ۳۶۰ هکتار اراضی دیم و توسعه گیاهان دارویی و در دهستان سرخ‌کلا، برگزاری ۷۷ برنامه ترویجی، آموزش الگوی کشت برنج و توزیع ۲۳۰ تن نهاده دامی اقدامات انجام شده در این مناطق بود.

پورمند در پایان تأکید کرد که اولویت‌های جهاد کشاورزی، از جمله طرح های انتقال آب و توسعه گیاهان دارویی، با هدف ارتقای امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.