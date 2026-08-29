مدیرکل حفاظت محیط کهگیلویه و بویراحمد گفت:شکارچیان متخلف کل و بزکوهی در نزدیکی منطقه پادنای این استان شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری شکارچیان متخلف و جلوگیری از حفاری غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد

دستگیری شکارچیان متخلف و جلوگیری از حفاری غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی‌نسب مدیر کل محیط زیست استان از اجرای عملیات ضربتی یگان حفاظت پارک ملی دنا در منطقه پادنا خبر داد و گفت: در این عملیات که با دستور مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی انجام شد، محیط‌بانان موفق به کشف یک قبضه اسلحه پران، لاشه و گوشت تازه کل و بز وحشی از مخفیگاه ۲ متخلف شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: متخلفان شناسایی و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

ماجرای عشایری که با راهنمایی اشتباه وارد زون ممنوعه شدند

وی ادامه داد: شماری از عشایر که در سال‌های گذشته غرامت و حق چرای آنان پرداخت شده بود، امسال با تحرکات و راهنمایی وکیل خود و انتخاب زمان نامناسب، اقدام به حفر زمین در زون ممنوعه کرده بودند.

دیانتی نسب اضافه کرد: این افراد با ابزارهای دستی برای حفر زمین وارد منطقه شده بودند، اما با حضور مستقیم رئیس و محیط‌بانان یگان حفاظت پارک ملی دنا و ارائه توضیحات درباره قوانین و محدوده‌های ممنوعه، موضوع مدیریت شد.

وی گفت: پس از روشنگری و تبیین ضوابط قانونی، عشایر از منطقه خارج شدند و از ادامه عملیات و آسیب به اراضی ملی جلوگیری شد.

دو رویکرد برای حفاظت از یک سرمایه ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست تنها با برخورد قهری محقق نمی‌شود، گفت: رویکرد محیط زیست در مواجهه با تخلفات، تفکیک میان متخلفان عمدی و افرادی است که ممکن است به دلیل ناآگاهی یا دریافت اطلاعات نادرست مرتکب تخلف شوند.

وی افزود: در برابر متخلفان و شکارچیان غیرمجاز، برخورد قاطع قانونی انجام می‌شود و در مواجهه با افرادی که ناآگاهانه مرتکب تخلف می‌شوند، روشنگری و هدایت در اولویت قرار دارد.