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مدیرکل حفاظت محیط کهگیلویه و بویراحمد گفت:شکارچیان متخلف کل و بزکوهی در نزدیکی منطقه پادنای این استان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتینسب مدیر کل محیط زیست استان از اجرای عملیات ضربتی یگان حفاظت پارک ملی دنا در منطقه پادنا خبر داد و گفت: در این عملیات که با دستور مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی انجام شد، محیطبانان موفق به کشف یک قبضه اسلحه پران، لاشه و گوشت تازه کل و بز وحشی از مخفیگاه ۲ متخلف شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: متخلفان شناسایی و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
ماجرای عشایری که با راهنمایی اشتباه وارد زون ممنوعه شدند
وی ادامه داد: شماری از عشایر که در سالهای گذشته غرامت و حق چرای آنان پرداخت شده بود، امسال با تحرکات و راهنمایی وکیل خود و انتخاب زمان نامناسب، اقدام به حفر زمین در زون ممنوعه کرده بودند.
دیانتی نسب اضافه کرد: این افراد با ابزارهای دستی برای حفر زمین وارد منطقه شده بودند، اما با حضور مستقیم رئیس و محیطبانان یگان حفاظت پارک ملی دنا و ارائه توضیحات درباره قوانین و محدودههای ممنوعه، موضوع مدیریت شد.
وی گفت: پس از روشنگری و تبیین ضوابط قانونی، عشایر از منطقه خارج شدند و از ادامه عملیات و آسیب به اراضی ملی جلوگیری شد.
دو رویکرد برای حفاظت از یک سرمایه ملی
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست تنها با برخورد قهری محقق نمیشود، گفت: رویکرد محیط زیست در مواجهه با تخلفات، تفکیک میان متخلفان عمدی و افرادی است که ممکن است به دلیل ناآگاهی یا دریافت اطلاعات نادرست مرتکب تخلف شوند.
وی افزود: در برابر متخلفان و شکارچیان غیرمجاز، برخورد قاطع قانونی انجام میشود و در مواجهه با افرادی که ناآگاهانه مرتکب تخلف میشوند، روشنگری و هدایت در اولویت قرار دارد.