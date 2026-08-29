دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بافت
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز خبر داد که در جریان مقابله مأموران یگان حفاظت محیطزیست با آنان، با یکی از مأموران درگیر شده و وی را مجروح کرده بودند.
محمدصالح شیخزاهدی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی گزارش مأموران یگان حفاظت محیطزیست مبنی بر فعالیت ۲ نفر در زمینه شکار غیرمجاز، موضوع بهسرعت در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران محیطزیست در راستای انجام وظایف قانونی و برخورد با تخلف صورتگرفته، برای شناسایی و دستگیری متهمان اقدام کردند که در جریان عملیات، متهمان با یکی از مأموران یگان حفاظت درگیر شده و وی را مجروح کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد و با انجام اقدامات قانونی، هر ۲ متهم شناسایی و دستگیر شدند.
شیخزاهدی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مأموران در حین انجام وظایف قانونی گفت: هرگونه تعرض، مقاومت یا ایراد صدمه به مأموران و کارکنان دستگاههای اجرایی در زمان انجام وظیفه، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و دستگاه قضایی با قاطعیت و در چارچوب قانون با اینگونه اقدامات برخورد میکند.
وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنان در حال رسیدگی است. تحقیقات مقدماتی نیز برای بررسی ابعاد مختلف حادثه و تعیین دقیق مسئولیت کیفری متهمان ادامه دارد.
دادستان بافت در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش وظیفهای عمومی و قانونی است و دستگاه قضایی شهرستان بافت از مأمورانی که در مسیر اجرای قانون و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور فعالیت میکنند، حمایت خواهد کرد و با متخلفان و افرادی که امنیت مأموران را در حین انجام وظیفه به مخاطره میاندازند، برخورد قانونی خواهد شد.