شهروندان رباط‌کریم در یکصدوهشتاد و یکمین قرار شبانه خود، پیروزی ملت و سپاه در نبرد‌های شش‌ماه اخیر را نقطه عطفی دانستند و حمایت از دولت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را یک ضرورت ملی قلمداد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم رباط‌کریم امشب در میدان‌های شهر گرد آمدند تا نگاهی به دستاورد‌های اخیر کشور داشته باشند. محور اصلی این گفتگوها، اقتدار نیرو‌های مسلح و همبستگی ملت ایران در تقابل با دشمن طی شش ماه گذشته بود؛ پیروزی‌هایی که حاضران آن را نمادی از شکست استراتژیک دشمن در برابر جمهوری اسلامی دانستند.

در کنار این نگاه حماسی، رویکردی حمایتی و کاربردی نیز در این اجتماع دیده شد. مردم رباط‌کریم ضمن قدردانی از تلاش دولتمردان برای اداره کشور در شرایط دشوار سال گذشته، بر این باورند که اکنون نوبت مردم است تا با مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی، بار تراز انرژی کشور را کاهش داده و در کنار دولت بایستند.