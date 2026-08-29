به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بالگرد اورژانس، مصدوم حادثه سقوط را به اراک رساند.

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی وقوع حادثه سقوط از سطح غیرهمتراز در شهرستان خمین، بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی برای انتقال مصدوم به اراک به پرواز درآمد.

انتقال سریع هوایی این مصدوم، با هدف تسریع در روند دسترسی به خدمات تخصصی درمانی و ادامه مراقبت‌های پزشکی در حداقل زمان ممکن در اراک انجام گرفت.