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دادگاهی در آمریکا درخواست لغو محکومیت ترامپ را در پرونده «حقالسکوت» نپذیرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اکسیوس، یک قاضی فدرال روز جمعه بار دیگر از پذیرش درخواست دونالد ترامپ مبنی بر لغو محکومیت وی در پرونده «حقالسکوت» خودداری کرد.
این قاضی در حکم خود تصریح کرد که استدلالهای رئیسجمهور «نه جدید بوده و نه از نظر حقوقی کفایت لازم را داشته است.»
این شکست، ضربه دیگری به رئیسجمهور محسوب میشود؛ وی پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که روسایجمهور برای «اقدامات رسمی» از مصونیت برخوردارند، تلاش گستردهای را برای ابطال حکم محکومیت خود در ۳۴ فقره جرم جعل اسناد تجاری آغاز کرده بود.
قاضی «آلوین کی. هلرستاین» در یک سند حقوقی ۳۵ صفحهای که روز جمعه منتشر شد، نوشت: «هیچ راهی وجود ندارد که بحثهای مربوط به پرداخت حقالسکوت جهت پنهانکاری در مورد روابط رئیسجمهور با استورمی دنیلز، یک اقدام رسمی [ریاستجمهوری]تلقی شود.»
ترامپ در مه ۲۰۲۴ در تمامی موارد اتهامی مربوط به جعل اسناد تجاری مجرم شناخته شد و بدین ترتیب، عنوان نخستین رئیسجمهور ایالات متحده که محکوم به ارتکاب جرم (Felon) شده است را به خود اختصاص داد.
هیئت منصفه به این نتیجه رسید که ترامپ برای پنهان نگه داشتن پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار دلار از سوی مایکل کوهن (وکیل سابق و کارچاقکن او) به دنیلز، اسناد تجاری را جعل کرده است. این پرداخت تنها چند روز پیش از انتخابات ۲۰۱۶ و با هدف سکوت دنیلز در مورد یک رابطه جنسی ادعایی با ترامپ صورت گرفته بود.
ترامپ در پی صدور حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۵ که به روسایجمهور سابق مصونیت برای برخی اقدامات در چارچوب اختیارات قانون اساسی اعطا کرد، کوشید تا این پرونده ایالتی را به دادگاه فدرال منتقل کند.
قاضی هلرستاین حکم داد: که ترامپ در حالی که مشغول آزمودن استدلالهای مصونیت خود در دادگاه ایالتی بود، روند ارجاع پرونده به دادگاه فدرال را به تعویق انداخته و در نتیجه، درخواست وی خارج از مهلت قانونی مقرر برای انتقال پروندههای کیفری به دادگاه فدرال قرار میگیرد.
هلرستاین نوشت: «ترامپ به دنبال فرصتی دوباره (Second bite at the apple) است؛ نتیجهای که قانون از آن استقبال نمیکند.»
قاضی هلرستاین همچنین تأکید کرد: که حکم مصونیت دیوان عالی، رئیسجمهور را در برابر این پرونده ایالتی محافظت نمیکند. به گفته وی، شهادتهای ارائهشده در طول دادگاه از سوی «هوپ هیکس» (سخنگوی پیشین کاخ سفید)، «مادلین وسترهاوت» (از کارکنان سابق) و همچنین «مایکل کوهن» نیز مصونیت او را نقض نکرده است.
هلرستاین تصریح کرد: «یک رابطه نامشروع یا سرپوش گذاشتن بر آن، در محدوده بیرونی مسئولیتهای رسمی رئیسجمهور قرار نمیگیرد.»
سخنگوی تیم حقوقی رئیسجمهور در بیانیهای ایمیلی به اکسیوس گفت: «تصمیم تاریخی دیوان عالی در مورد مصونیت، قانون اساسی فدرال و ایالت نیویورک، و سایر رویههای قضایی تثبیتشده، ایجاب میکند که این "شکار جادوگر" (Witch Hunt) که از طریق دادستان منطقه منهتن سازماندهی شده، به دادگاه فدرال منتقل و فوراً لغو و مختومه اعلام شود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «رئیسجمهور ترامپ پیشتر در این پرونده در دادگاه استیناف حوزه دوم پیروز شده بود و تصمیم بیاساس و غیرقانونی امروز، با آن حکم درست در تضاد است. رئیسجمهور ترامپ درخواست استیناف قدرتمندانهای را ثبت خواهد کرد و به شکست دادن روند سلاحسازی علیه خود به دست دموکراتها در هر مرحله ادامه خواهد داد.»