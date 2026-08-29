به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کانال تلگرامی شمس نیوز، محمد الهندی معاون دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد، نبرد طوفان الاقصی یک رویداد تاریخی است که باعث ترسیم سرنوشت فلسطین و همه منطقه خواهد شد. مقاومت فلسطین گزینه‌ای کاملا مستقل است و ادعا‌های وابستگی به هر طرف منطقه‌ای یا خارجی را تکذیب می‌کند. نظام بین المللی که بر پایه حفظ سلطه آمریکا استوار است، شاهد پس رفت و نزاع مستمر قدرتهاست. نتایج نبرد فعلی همچون رویداد سال ۱۹۴۴ آینده سیاسی منطقه را برای چندین دهه ترسیم خواهد کرد. رایزنی‌های فعلی گروه‌های فلسطینی با هدف حمایت از فهرست ملی واحد و وحدت صفوف برای مقابله با چالشهاست. آینده هر ملتی با اقدامات امروز شکل می‌گیرد و چهره مرحله قابل قبول را برای دهه‌ها ترسیم خواهد کرد.

انتخابات فعلی نه تنها آمال ملت فلسطین را تحقق می‌بخشد بلکه حق این ملت را در تعیین سرنوشت تحقق می‌بخشد. تا دستیابی به توافق ملی کامل برای اصلاح و بازسازی سازمان آزادی بخش فلسطین خواستار تعویق انتخابات بودیم. جنبش جهاد اسلامی در مذاکرات گروه‌های فلسطینی برای بررسی راه‌های برخورد با اصرار تشکیلات خودگردان فلسطین برای برگزاری انتخابات شرکت کرد، اما نامزدی برای انتخابات رياست فلسطينيان معرفی نخواهد کرد، اما از هر فهرست ملی که بر سر آن توافق شود حمایت خواهد کرد.