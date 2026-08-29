به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: صبح امروز در پی اعلام وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور علویجه، عوامل پلیس راه در محل حاضر شدند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژوپارس به دلایل نامعلومی واژگون شده و پس از واژگونی دچار آتش سوزی شده است که در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان باختند.

وی گفت: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.