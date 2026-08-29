مدیر کل دامپزشکی خوزستان از انجام بیش از ۱۳۶ هزار مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری فرد در تشریح مهم‌ترین دستاوردهای یک‌ساله اداره کل دامپزشکی استان در حوزه بهداشت عمومی و مواد غذایی، گفت: در این مدت بیش از ۱۳۶ هزار مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان خوزستان انجام شده است.

وی افزود: همچنین نظارت‌های بهداشتی بر کشتار بیش از ۵۰ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های طیور استان انجام شده و سلامت فرآیند کشتار و عرضه محصولات مورد پایش قرار گرفته است.

عسکری فرد می گوید: در بخش دام نیز، نظارت بهداشتی بر کشتار بیش از ۵۳۸ هزار رأس دام سبک و سنگین صورت گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: در راستای برخورد با تخلفات بهداشتی، بیش از ۳۴۲ مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه بهداشت آبزیان و نظارت بر فعالیت‌های صیادی، بیش از ۴ هزار بازدید از اسکله‌ها و شناورهای صیادی انجام شده است.

عسکری فرد در پایان اظهار داشت: این اقدامات در راستای صیانت از سلامت عمومی، ارتقای امنیت غذایی و نظارت مستمر بر فرآورده‌های خام دامی و فعالیت‌های مرتبط با تولید و عرضه محصولات دامی در استان خوزستان انجام شده است.