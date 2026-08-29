آغاز هجدهمین دوره خط امام(ره) ویژه دانشجویان بسیجی کهگیلویه و بویراحمد
هجدهمین دوره اندیشهای ـ معرفتی خط امام خمینی(ره) با حضور بیش از ۲۵۰ دانشجوی بسیجی کهگیلویه و بویراحمد در قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سعادت صالحینیا مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: دوره اندیشهای ـ معرفتی خط امام خمینی(ره)با هدف ارتقای سطح معرفتی، اندیشهای، بصیرتی، تشکیلاتی و مهارتی دانشجویان بسیجی برگزار میشود.
صالحی نیا با اشاره به اهمیت تقویت مبانی فکری و مهارتهای تشکیلاتی دانشجویان، افزود: برخورداری از مبانی اندیشهای قوی و مهارتهای تشکیلاتی، زمینهساز کنشگری مؤثر و هدفمند دانشجویان در فضای دانشگاه است.
وی ادامه داد: دوره خط امام(ره) با حضور اساتید مطرح کشوری و استانی برگزار میشود و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف آموزشی و مهارتی به صورت فشرده آموزش خواهند دید.
صالحینیا بیان کرد: این دوره به مدت ۱۱ شبانهروز از ۶ تا ۱۶ شهریورماه در شهر مقدس قم برگزار میشود و برنامههای آن با محوریت مباحث اندیشهای، معرفتی، بصیرتی، تشکیلاتی و مهارتی دنبال می شود.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برگزاری دوره خط امام(ره) فرصتی برای ارتقای توانمندیهای فکری و تشکیلاتی دانشجویان بسیجی و فراهم کردن زمینه برای حضور مؤثرتر آنان در عرصههای مختلف دانشگاهی و اجتماعی است.