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نخستین آزمون هنرجویان انجمن خوشنویسان شهرستان اشکذر در شهر مجومرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آزمونهای هنرجویان انجمن خوشنویسان شهرستان اشکذر در شهر مجومرد برگزار شد و طی آن ۴۰ هنرجو در رشتههای مختلف خوشنویسی شرکت کردند. هنرجویانی که موفق به کسب امتیاز حدنصاب شوند، گواهینامه پایان دوره را دریافت خواهند کرد.
در این آزمونها، هنرجویان رشته نستعلیق (با قلم نی) در مقاطع مقدماتی و متوسطه و همچنین هنرجویان رشته خط تحریری در سطوح مبتدی و تکمیلی حضور داشتند.
شایان ذکر است که با وجود گذشت حدود ۵۰ سال از تأسیس انجمن خوشنویسان استان یزد، این نخستین بار است که آزمونهای رسمی این انجمن در سطح شهرستان برگزار میشود. انجمن خوشنویسان شهرستان که با مجوز رسمی انجمن خوشنویسان یزد فعالیت میکند، در تاریخ ۱۳ بهمنماه ۱۴۰۴ و با حمایت و پیگیریهای آقای زارعیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، افتتاح شد و هنرجویان این مرکز زیر نظر استاد «رهبر» و خانم «فرهنگ» آموزش میبینند.