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شکوه طیاره خواجویی، ورزشکار کیش، در مسابقات ورزش سه گانه ( ترایاتلون ) منقطع قهرمانی کشور، نشان نقره رده بزرگسالان، را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات ورزش سه گانه (ترایاتلون) منقطع قهرمانی کشور بخش بانوان، انتخابی تیم ملی، در ردههای جوانان، امید و بزرگسالان در منطقه سیلوانای ارومیه برگزار شد.
بیش از ۶۵ ورزشکار در این رقابتها از سراسر کشور حضور داشتند و شرکتکنندگان در مسافت اسپرینت شامل ۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخهسواری و ۲.۵ کیلومتر دوومیدانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نیکتا پورطولابی از لرستان در بخش انفرادی رده بزرگسالان، عنوان قهرمانی، شکوه طیاره خواجویی از کیش در جایگاه دوم و نسیم ایزدپناه از خراسان رضوی نیز سوم شد.