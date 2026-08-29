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معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اعلام تصویب آییننامه مشارکتهای مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در همه مدارس دولتی گفت: با اجرای این آییننامه، تمام مدارس دولتی کشور از هیئت امناء برخوردار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسیالرضا کفاش در خصوص مقررات جدیدی که در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار کرد: آییننامه مشارکتهای مردمی از طریق هیئت امنایی شدن همه مدارس، از جمله آییننامههایی است که اخیراً در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. نسخه نهایی این آییننامه آماده شده و در فرآیند امضای وزیر آموزش و پرورش و ارسال به ریاست جمهوری قرار دارد و احتمالاً از سال جدید این آییننامه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: با اجرای این آییننامه تمام مدارس دولتی کشور از هیئت امنا برخوردار خواهند شد. این هیئت امنا به نوعی حامی و پشتیبان مدرسه در همه امور مربوط به مدرسه خواهند بود؛ از بحث تجهیزات و مسائل و کمکهای مالی به مدرسه گرفته تا حمایت از دانشآموزان بیبضاعت. امیدواریم با ابلاغ این آییننامه بتوانیم حمایت بیشتری از مدارس داشته باشیم و در جهت رفع مشکلات مختلفی که مدارس با آنها مواجه هستند، گام برداریم.
مدارس هیئت امنایی حق دریافت شهریه ندارند
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به بخشنامه ابلاغی درباره مدارس هیئت امنایی اظهار کرد: در اواخر تیرماه یا اول مردادماه، بخشنامهای از طرف سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به کلیه مدارس ابلاغ شد که در آن دو موضوع مطرح شده بود؛ نخست اینکه مدارس هیئت امنایی حق دریافت شهریه ندارند و دوم اینکه باید از دانشآموزانی که در محدوده مدرسه هستند ثبتنام به عمل آید و نباید پیششرطی برای ثبتنام وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: آییننامه مشارکتهای مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در همه مدارس گامی در همین جهت است و قرار نیست دانشآموزان وجهی پرداخت کنند. هیئتهای امنایی که تشکیل میشوند باید از مدرسه پشتیبانی و حمایت کنند و زمینه آن نیز وجود دارد.
کفاش با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش نظارت بر حسن اجرای مصوبات است، گفت: باید بر اجرای این مصوبات نظارت کنیم. علاوه بر آن، خود وزارت آموزش و پرورش، حوزه ارزیابی عملکرد و واحدهای استانی و مناطق نیز باید نظارت کنند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: قانون اجازهای برای دریافت وجه نداده است و اگر کسی این کار را انجام دهد، خلاف قانون عمل کرده است. قانون تصریح دارد که گرفتن هرگونه وجه اجباری تحت عنوان شهریه در مدارس دولتی- هیئت امنایی ممنوع است.