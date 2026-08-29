

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در جریان سفر استاندار کرمانشاه به شهرسنان سنقر و کلیایی با همراهی جمعی از مدیران استان از سد جامیشان بازدید کردند و در نشست بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از این سد اظهار کرد: برای جلوگیری از بخشی‌نگری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، بهتر است کمیته‌ای با حضور مجموعه‌های آب منطقه‌ای، ورزش و جوانان، محیط زیست، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.

وی افزود: این کمیته با مسئولیت فرماندار سنقر و به عنوان نماینده تام‌الاختیار استاندار می‌تواند به صورت مستمر تشکیل جلسه دهد و برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مختلف سد جامیشان تصمیم‌گیری و پیگیری لازم را انجام دهد.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی ظرفیت‌های سد جامیشان گفت: ظرفیت گردشگری سد همچنان بلااستفاده مانده و در حوزه شیلات نیز اتفاق ملموسی برای شهرستان رخ نداده است. همچنین از ظرفیت ورزش‌های آبی استفاده مناسبی نشده و با وجود تخصیص ۴۰۰ هکتار برای باغات و بخش کشاورزی، هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

حجت الاسلام حسینی‌کیا تأکید کرد: برای هر یک از دستگاه‌های متولی باید تکلیف مشخص، زمان‌بندی معین و برنامه اجرایی تعیین شود و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، مورد مطالبه و پیگیری قرار گیرند.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی که نیاز به پیگیری در سطح ملی وجود دارد، نمایندگان مردم در کنار استاندار و دستگاه‌های اجرایی خواهند بود تا مسائل اعتباری، اختیارات و سایر موانع در سطح ملی برطرف شود.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس همچنین بر واگذاری ظرفیت‌های سد جامیشان به بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و گفت: باید از سرمایه‌گذاران توانمند و دارای اهلیت استفاده شود و اگر یک سرمایه‌گذار توان اجرای همه طرح‌ها را ندارد، می‌توان ظرفیت‌ها را به چند بخش تقسیم و به چند سرمایه‌گذار واگذار کرد.

وی افزود: قراردادهای سرمایه‌گذاری باید کاملاً زمان‌بندی‌شده باشند و برای سرمایه‌گذارانی که در مهلت تعیین‌شده به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ضمانت اجرایی مشخص در نظر گرفته شود تا فرصت‌ها و منابع منطقه بیش از این معطل نماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بافت فرسوده شهر سنقر اظهار کرد: در شورای عالی معماری و شهرسازی، ارتفاع ساخت‌وساز در بافت فرسوده از ۹ متر به ۱۲ متر افزایش یافته و این اقدام گام مهمی برای نوسازی بافت فرسوده است.

حجت الاسلام حسینی‌کیا افزود: حدود ۶۰ هکتار بافت فرسوده در سنقر وجود دارد که حدود ۴۰ هکتار از آن از محدوده بافت فرسوده خارج شده است، اما با وجود ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، موضوع از سوی دستگاه مربوطه به طور کامل اجرایی نشده و مردم همچنان سرگردان هستند.

وی خواستار اجرای سریع این مصوبه شد و گفت: مردم نباید بیش از این درگیر بلاتکلیفی باشند و دستگاه‌های مسئول باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای مصوبه اقدام کنند.

نماینده مردم سنقروکلیایی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه برق شهرستان، خواستار استفاده از ظرفیت فیدرهای موجود برای تقویت شبکه برق سنقر شد و هشدار داد: باید پیش از تشدید نارضایتی‌های مردمی، مسائل و مشکلات حوزه برق شهرستان مدیریت و برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی در این زمینه، گفت: تقویت شبکه برق و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از مشکلات شهرستان را برطرف کند و مانع از شکل‌گیری نارضایتی‌های بیشتر شود.

وی با تأکید بر نقش شرکت آب منطقه‌ای در فعال‌سازی ظرفیت‌های سد جامیشان گفت: با توجه به اینکه مالکیت اصلی سد در اختیار این مجموعه است، همراهی و ورود جدی مسئولان آب منطقه‌ای می‌تواند روند توسعه و رونق این ظرفیت مهم شهرستان را سرعت ببخشد.