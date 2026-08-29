مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در یکصدوهشتاد و یکمین شب حضور در میادین، با گرامیداشت شهادت رهبر انقلاب، بار دیگر بر پیمان وفاداری و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اجتماعات مردمی، مردم شهرستان ورامین در صدوهشتاد و یکمین قرار شبانه خود، با حضور گسترده در میادین این شهرستان، یاد و خاطره شهادت رهبر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

حاضران در این اجتماع، با تکیه بر بصیرت و وحدت، تداوم این حضور را نشانه‌ای از پایبندی به آرمان‌های انقلاب و پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمن دانستند. در این قرار شبانه، بر لزوم حفظ همبستگی ملی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی در برابر چالش‌های موجود تأکید شد.

این حضور یکپارچه در شهرستان ورامین، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم با مسیر رهبری و عزم راسخ آنها برای تداوم مسیر انقلاب در راستای پیشرفت و استقلال کشور است.