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استاندار: وقف سنتی ماندگار و چشمهای همیشه جاری که با توزیع عادلانه ثروت و گرهگشایی از نیازمندان، پایههای همبستگی و عدالت اجتماعی را در جامعه اسلامی مستحکم میسازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام استاندار یزد به مناسبت فرارسیدن هفته وقف بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وقف، یکی از زیباترین جلوههای احسان، نوعدوستی و تجلیِ روح بلند انسانی در مکتب حیاتبخش اسلام است. سنتی ماندگار و «چشمهای همیشه جاری» که با توزیع عادلانه ثروت و گرهگشایی از نیازمندان، پایههای همبستگی و عدالت اجتماعی را در جامعه اسلامی مستحکم میسازد. استان دارالعباده و دارالعلم یزد، از دیرباز مهد خیرین نیکاندیش و واقفان بزرگواری بوده است که با وقفِ اموال خویش، نام نیکی به بلندای تاریخ این دیار از خود به یادگار گذاشتهاند.
روحیه ایثار، انفاق و گذشت که ریشه در فرهنگ غنی وقف دارد، همان نیروی محرکهای است که ملت بزرگ ما را در برابر طوفان حوادث مصون نگاه داشته است.
امروز، وقف باید متناسب با نیازهای نوین جامعه بهروزرسانی شود. در شرایطی که راهبرد اصلی استان یزد، حرکت پرشتاب به سوی «اقتصاد دانشبنیان»، توسعه «صنایع پاک و فناوریهای پیشرفته (هایتک)» و حمایت از نخبگان است، ترویج «وقفِ علم و فناوری» یک ضرورت اجتنابناپذیر به شمار میرود. هدایت نیات خیر واقفین به سمت حمایت از شرکتهای دانشبنیان، پژوهشگران جوان، کارآفرینیِ نخبگانی و زیرساختهای علمی، میتواند گرههای بزرگی از مسیر پیشرفت استان و اشتغال جوانان تحصیلکرده باز کند و مصداق بارز صدقه جاریه در عصر حاضر باشد.
اینجانب فرا رسیدن هفته وقف را به تمامی واقفین خیراندیش، متولیان، هیئتامنای بقاع متبرکه و مدیران و کارکنان خدوم ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان یزد تبریک و تهنیت عرض مینمایم. از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق پاسداری از موقوفات، اجرای امینانه نیات واقفین و گسترش این فرهنگ نورانی را به همه ما عنایت فرماید.