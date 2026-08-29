به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیروز قربانی، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و خیبرخرم آباد در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران به تساوی ۲ - ۲ بسنده کردند؛ سرمربی آلومینیوم اراک در نشست خبری پس از این بازی گفت: در درجه اول از هواداران، خانم‌ها و آقایان هوادار آلومینیوم تقدیر و تشکر کنم که قطعا هفته به هفته و رفته رفته این تعداد بیشتر می‌شود البته از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم، کاری با نتیجه ندارم قبلا هم مصاحبه کردم و گفته‌ام مربی گری را مانند فیلم اکشن می‌بینم و من کارگردان فیلم اکشن هستم، بازیکن هم موظف است بیننده را از دیدن فوتبال زیبا اقناع کند و امروز این اتفاق افتاد.

وی افزود: ۷۰ دقیقه بازی زیبا و بسیار خوبی انجام دادیم، یک سری نقاط ضعف داریم و باید روی ضعف خود کار کنیم ولی باید به این تیم، جوانان و بازی با کلاسی که ارائه می‌دهند افتخار کنیم هرچند به قول معروف، دیکته نانوشته غلط ندارد و باید روی نقاط ضعف خود کار کنیم.

قربانی تصریح کرد: تیم هنوز از نظر بدنی به شرایط ایده‌آل نرسیده است، یکی از مشکلات عمده ما همین موضوع است، تمرینات را دیر آغاز کردیم و بازیکنان نیز در مقاطع زمانی مختلف به تیم اضافه شدند؛ بنابراین آمادگی بدنی بازیکنان در یک سطح نیست.

وی ادامه داد: ممکن است یک بازیکن از نظر آمادگی بدنی در شرایط ۸۰ درصدی باشد و بازیکن دیگری ۴۰ درصد آمادگی داشته باشد و هنوز این توازن بدنی در تیم شکل نگرفته است و از سوی دیگر، برگزاری بازی‌ها هر سه روز یک‌بار باعث شده عملا فرصت زیادی برای کار بدنی نداشته باشیم و بیشتر زمان بین مسابقات صرف ریکاوری می‌شود.

سرمربی آلومینیوم اراک عنوان کرد: تمام نکاتی که مطرح می‌شود با تمرین و گذشت زمان برطرف خواهد شد و ما نیز نقاط ضعف تیم را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آنها تلاش می‌کنیم.

قربانی درباره عملکرد بازیکنان پس از به ثمر رسیدن گل دوم آلومینیوم اظهار کرد: تنها ایرادی که می‌توان به بازیکنان گرفت این است که بعد از گل دوم، کمی با شکم سیر بازی کردند، در حالی که مقابل تیم خوب خیبر موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم و اگر گل سوم را به ثمر می‌رساندیم، به نظرم کار تمام شده بود.

وی افزود: زیبایی فوتبال به همین اتفاقات است و اینکه بازیکنان پس از پایان مسابقه با ناراحتی وارد رختکن شدند که چرا نتوانستند سه امتیاز را کسب کنند، نشان می‌دهد این تیم در حال بزرگ شدن است و مفهوم بزرگ بودن در ذهن و باور بازیکنان در حال شکل‌گیری است، البته این موضوع نیاز به زمان دارد.

قربانی با اشاره به حمایت هواداران از آلومینیوم بیان کرد: در سه، چهار سال اخیر آلومینیوم فوتبال خوبی ارایه کرده و فوتبال این تیم تماشاگرپسند بوده است و این موضوع را به هواداران تبریک می‌گویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال حضور بازیکنان آلومینیوم در تیم فوتبال امید ایران اظهار کرد: درباره دعوت از بازیکنان آلومینیوم از جمله خلیفه و گودرزی، باید سیاست فدراسیون و باشگاه مشخص شود.

سرمربی آلومینیوم اراک با عذرخواهی از ابوالفضل قنبری که در صحبت‌های قبلی نام او را از قلم انداخته بود، بیان کرد: قنبری بازیکن بسیار باکیفیتی است و طبیعی است که ما دوست داشته باشیم تعداد کمتری از بازیکنانمان در مقطع فعلی از تیم جدا شوند تا تیم شکل بهتری پیدا کند، اما باید سیاست فدراسیون و باشگاه در این زمینه مشخص شود.

قربانی با انتقاد از تصمیم‌های یک‌طرفه درباره در اختیار قرار دادن بازیکنان به تیم امید خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها برای بازیکنان هزینه می‌کنند و اگر قرار باشد چند مسابقه مهم را بدون چند بازیکن خود برگزار کنند، طبیعتا متضرر می‌شوند. پس بهتر است فدراسیون، تیم امید و باشگاه‌ها در این خصوص به تعامل برسند و به جای تصمیم‌هایی مانند تهدید به محرومیت باشگاه‌ها، با گفت‌و‌گو راهکار مناسبی پیدا کنند. اینکه با اجبار گفته شود باشگاه باید بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار دهد در غیر این صورت محروم می‌شود، در فوتبال قرن بیست‌ویکم چندان جایگاهی ندارد.