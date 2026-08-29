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مدیر سابق مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی در آمریکا، ظاهراً در سال ۲۰۱۲ به یکی از دستیارانش دستور داده است ایمیلی را درباره یک «سوپرآنفلوآنزای» آزمایشگاهی پاک کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ماریو نافال در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: آنتونی فائوچی، مدیر سابق مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی در آمریکا، ظاهراً در سال ۲۰۱۲ به یکی از دستیارانش دستور داده ایمیلی را درباره یک «سوپرآنفلوآنزای» آزمایشگاهی پاک کند و حتی آن را از سطل زباله (Trash) هم حذف کند. او به شدت از دست نویسنده نیویورک تایمز عصبانی بود که هشدار داده بود تحقیقات آنفلوآنزای پرندگان با بودجه مؤسسه ملی بهداشت میتواند خطرناک باشد. یک آزمایشگاه هلندی، ویروس آنفلوآنزا را دستکاری کرده بود تا راحتتر و سریعتر گسترش یابد. فاوچی ابتدا از انتشار این تحقیقات دفاع کرد، اما بعدها به کنگره گفت هرگز به کسی دستور حذف ایمیلها را نداده است.
این ماجرا هشت سال پیشتر از رویدادهای مشابه، رخ داد و دو برابر بیشرمانهتر بود، زیرا با وجود دستور حذف، آن ایمیل، جان سالم به در برد.