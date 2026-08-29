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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح امروز جوی پایدار و بعدازظهر رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط مرکزی و غربی استان نیز افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.
مجتبی حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود و دریا در بیشتر روز آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه در استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی تغیر چندانی نخواهد داشت و نیمه دوم هفته، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.