به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ شاپور گراوند گفت: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق منابع ملی، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی ،یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب های درختان جنگلی را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی چگنی افزود: در بازرسی از این خودرو،دو تن چوب درختان بلوط که به‌صورت غیرمجاز و بدون پروانه ی حمل، قطع و بارگیری شده بود، کشف شد.

سرهنگ گراوند بیان کرد:متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه محموله ی کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان چگنی معرفی شد.

فرمانده انتظامی چگنی با هشدار به برخورد قانونی پلیس با متخلفان و سودجویان منابع ملی و قطع درختان جنگلی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه ی قطع و قاچاق چوب، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.