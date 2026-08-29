مردم شهرستان ری در صدوهشتاد و یکمین قرار شبانه در میدان نماز، پیوستگی حضور مردمی، اقتدار نیرو‌های مسلح و تلاش مسئولان را از نقاط قوت کشور در شش ماه اخیر دانستند.

تأکید مردم شهرستان ری بر حضور مردمی، اقتدار نظامی و خدمت مسئولان در شب ۱۸۱

تأکید مردم شهرستان ری بر حضور مردمی، اقتدار نظامی و خدمت مسئولان در شب ۱۸۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در صدوهشتاد و یکمین شب حضور در میدان نماز، بار دیگر بر اهمیت انسجام ملی و تداوم حضور در میادین تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، حضور خستگی‌ناپذیر و پیوسته مردم در خیابان‌ها و میادین را در کنار قدرت و دست برتر نیرو‌های مسلح در میدان نبرد و همچنین پای‌کار بودن مسئولان در میدان خدمت، به عنوان مثلثی از نقاط قوت کشور در شش ماه اخیر معرفی کردند.

حاضران در این قرار شبانه، تداوم این هم‌افزایی میان مردم، ارتش و دولت را کلید موفقیت در برابر چالش‌ها برای ثبات و پیشرفت کشور دانستند.