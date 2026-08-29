به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف بیش از ۳۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین در عملیات سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، خبر داد. سردار جمال سلمانی گفت: مأموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچی و گذر محموله مواد مخدر از محور‌های مواصلاتی استان مطلع شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک عملیات غافلگیرانه خودروی وی را متوقف و در بازرسی از آن، بیش از ۳۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط کردند. وی ادامه داد: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.سلمانی گفت: از شهروندان می‌خواهیم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

به گفته فرمانده انتظامی آذربایجان غربی شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات شما همشهریان درخصوص عملکرد پلیس است.