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هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز مراتب قدردانی و سپاس عمیق از حسن اعتماد، حمایتهای صمیمانه و قدردانی رهبر انقلاب اسلامی از اقدامات خادمان مردم بهویژه رئیسجمهور صادق، دلسوز و سختکوش، جناب آقای مسعود پزشکیان، این حسن اعتماد و لطف ارزشمند را بزرگترین سرمایه و پشتیبان خود در مسیر دشوار پیشرو دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت دولت روز شنبه در پاسداشت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیهای منتشر کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام و تحیات وافره و اهداء خالصانهترین درودها.
پیام امیدبخش و سرشار از لطف و هدایتهای حکیمانه حضرتعالی به مناسبت هفته دولت و همزمانی مبارک آن با ایام ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، موجب شادمانی، دلگرمی و امید خادمان ملت در دولت جمهوری اسلامی ایران شد.
بدینوسیله، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز مراتب تقدیر و سپاس عمیق از حسن اعتماد، حمایتهای صمیمانه و قدردانی حضرتعالی از اقدامات خادمان مردم بهویژه رئیسجمهور صادق، دلسوز و سختکوش، جناب آقای مسعود پزشکیان، این حسن اعتماد و لطف ارزشمند را بزرگترین سرمایه و پشتیبان خود در مسیر دشوار پیشرو میداند.
هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق شرایط خطیر کنونی و در پاسخ به رهنمودهای راهبردی و حکیمانه حضرتعالی، مواضع و تعهدات اساسی خود را به شرح زیر به استحضار عالی و ملت ایران میرساند:
۱- تکریم یاد و خاطره شهدای گرانقدر خدمت:
ضمن گرامیداشت یاد و نام رؤسای جمهور شهید، رجایی و رئیسی، نخستوزیر شهید باهنر و دیگر شهدای دولت در طول همه سالهای پس از انقلاب اسلامی، یاد و خاطره رهبر عظیمالشأن و شهید والامقام انقلاب اسلامی را که در طول سالیان متمادی علمدار عزت و اقتدار این مرز و بوم بودند، گرامی داشته و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسألت مینماییم. ما همچنان خود را متعهد به عهدی میدانیم که با امام شهیدمان بستیم و اکنون آن عهد را با حضرتعالی تجدید میکنیم.
۲- اهتمام ویژه به معیشت، اقتصاد و رونق تولید داخلی:
دولت چهاردهم با درک چالشهای معیشتی و فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و جنگهای تحمیلی اخیر، تمرکز اصلی خود را بر حل زنجیره مسائل اقتصادی از جمله مهار تورم، مدیریت هوشمند بازار، ایجاد اشتغال، هدایت سرمایهها به سمت تولید ملی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار قرار داده است. متعهد میشویم با محوریت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیتهای عظیم داخلی، رفاه و بهبود معیشت مردم عزیز را شایسته شأن آنان تأمین کنیم.
۳- صیانت مطلق از وحدت و انسجام ملی:
همسو با فرموده قاطع حضرتعالی مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام مخل انسجام اجتماعی، هیات دولت تمامی تصمیمات و کلانعرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به «پیوست انسجام ملی» مجهز خواهد ساخت. ما پرهیز از دوگانهسازیهای موهوم و سخنان ناامیدکننده را تکلیف قطعی خود دانسته و تمام توان خویش را صرف تحکیم وفاق، همدلی و امیدآفرینی در جامعه خواهیم کرد.
۴- پیشتازی در عرصه فناوری، آموزش و مرجعیت علمی:
با تکیه بر نوآوری نخبگان جوان، تلاش شبانهروزی برای تحول در عرصههای کشاورزی، صنعت، ارتباطات و فرهنگ را در دستور کار داریم. دولت با نگاهی راهبردی به مقوله آموزش و فرهنگ، برنامههای خود را معطوف به دستیابی به «مرجعیت علمی» و تحقق کامل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار میدهد.
۵- دیپلماسی عزتمندانه و ایستادگی در برابر جبهه کفر:
در عرصه بینالمللی، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» و با تاکید بر ایستادگی در برابر دسیسهها و تحریمهای ظالمانه استکبار آمریکایی-صهیونی پیگیری خواهد شد. هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، «میدان دیپلماسی» و «میدان دفاع» را دو بال مکمل، هماهنگ و جداییناپذیر برای صیانت از منافع ملی، امنیت و کیان کشور میداند و پیشبرد همزمان و متوازن این دو مسیر را در دستور کار دارد. متعهد میشویم در سایه این همافزایی، در برابر تحریمها و دسیسههای ظالمانه استکبار آمریکایی-صهیونی قاطعانه ایستادگی کنیم.
در پایان، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با تاسی از سیاستهای کلی و راهبردهای مورد تایید و تاکید امام شهید و رهبری حکیمانه و عالمانه حضرتعالی و مدیریت شجاعانه، خالصانه، صادقانه و دلسوزانه رئیسجمهور محترم، بار دیگر پیمان میبندد که در مسیر تحقق «ایران هرچه قویتر» از هیچ کوششی فروگذار نکرده و تمام ظرفیتهای کشور را در جهت رضایت حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) و خشنودی ملت شریف ایران به کار بندد.
از درگاه خداوند متعال، طول عمر باعزت، سلامتی و استمرارسایه مبارک و رهبری داهیانه حضرتعالی را برای هدایت امت اسلامی مسئلت مینماییم.
هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران